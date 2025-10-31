مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در محور بزرگراه کرج قزوین،۴ نفر مصدوم شدند.

۲ تیم امداد و نجات پایگاه مدافع حرم و یک تیم از پایگاه فخرایران به محل حادثه اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد باقر خلفی گفت: برای رسیدگی به این حادثه

وی افزود: در این عملیات، ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات به محل اعزام و پس از ارزیابی اولیه، اقدامات لازم برای رهاسازی و امدادرسانی به مصدومان انجام شد.

وی گفت: ۴ مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، توسط نیرو‌های هلال‌احمر به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به علائم راهنمایی رانندگی، توجه نمایند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.