مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه از نصب و راه اندازی دستگاه پایشگر هیبرید شناسایی مستقیم آلودگی آب با هدف تشخیص سریع آلاینده‌ها در تصفیه خانه آب این شهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد طوسی افزود: این سامانه پس از تبریز با صرف پنج میلیارد تومان به منظور نظارت مستقیم بر بهداشت آب در شهرستان مراغه نصب شده است.

وی اضافه کرد: در دستگاه پایشگر هیبرید شناسایی آلودگی‌های آب استفاده از ماهی ها‌ی زبرا به عنوان حسگر‌های بیولوژیکی صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه این دستگاه نسبت به پایشگر آلودگی شیمیایی آب دارای مزیت استفاده از سنسور‌ها برای تشخیص نوع سموم آب و کلاس‌بندی آنها است.

وی افزود: در این سامانه حرکات شناور ماهی‌ها به طور خودکار توسط سیستم پردازش تصویر در کسری از ثانیه مورد پردازش، تعیین و ارزیابی قرار می‌گیرد.

طوسی افزود: سرعت و دقت بالا ازویژگی‌های این سامانه در تشخیص آلودگی‌های آب است.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه توسط شرکت‌های دانش بینان داخلی ساخته شده و پس از تبریز در تصفیه خانه آب مراغه نصب و راه اندازی شده است.