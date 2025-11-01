معاون وزیر و رییس سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با توجه به منابع مالی محدود، امکان رفع هم‌زمان همه نقاط پرخطر کشور وجود ندارد و باید بر اساس میزان خطر، اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رضا اکبری در نشست شورای اداری شهرستان خدابنده گفت: کاهش تصادفات فقط با اصلاح جاده‌ها ممکن نیست، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی همگانی و همکاری همه دستگاه‌ها است.

معاون وزیر و رییس سازمان با اشاره به میزان بالای طرح ها در حوزه راه‌های روستایی و بزرگراهی در کشور گفت: سالانه ۱۰ هزار پروژه عمرانی آغاز و ۱۰ هزار طرح دیگر به بهره‌برداری می‌رسد که نشان از حجم بالای فعالیت‌ها در این بخش دارد.

اکبری اظهار امیدواری کرد که مشکلات محور سه‌راهی سجاس- سجاس در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع، اجرای طرح های روشنایی و برج نوری در نقاط پرتصادف با بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام شود.

وی افزود: هدف‌گذاری سازمان برای سال جاری، کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای با تکیه بر آموزش، ایمنی و اصلاح نقاط پرخطر است.