کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبحگاهی وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی می‌شود.

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۱۰ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا از ساعات ظهر امروز با افزایش سرعت باد جنوب غربی -شمال غربی نسبتا مواج می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در ساعات شب در نقاطی از تنگه هرمز به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد با توجه به مواج شدن دریا از بعدازظهر امروز از رفت وآمد شناور‌های سبک خودداری شود و تمهیدات لازم صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: روز‌های یکشنبه و دوشنبه نیز دریا بویژه در ساعات بعدازظهرو شب نسبتا مواج می‌شود و احتمال اختلال در رفت وآمد‌های دریایی دور از انتظار نیست.

وی گفت: به لحاظ دمایی، تا اواسط هفته ماندگاری هوای نسبتا گرم در بیشتر نقاط استان در طول روز پیش بینی می‌شود.