مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از آغاز به کار مرکز همسانگزینی هلما با هدف تسهیل ازدواج آگاهانه جوانان در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، دفتر همسانگزینی «هلما» با هدف تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج آگاهانه جوانان در استان، بهصورت رسمی آغاز بهکار کرده است.
امالبنین محمدی در حاشیه این مراسم با اشاره به ضرورت شکلگیری مراکز تخصصی در حوزه ازدواج جوانان، گفت: ایجاد دفاتر همسانگزینی اقدامی ضروری و مؤثر در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به تشکیل خانوادههای سالم است.
وی تصریح کرد: انتخاب همسر نیازمند شناخت، مشاوره و آگاهی است و چنین مراکزی میتوانند جوانان را در مسیر یک ازدواج پایدار و موفق همراهی کنند.
وی با تأکید بر اینکه تحکیم بنیان خانواده از اولویتهای اصلی حوزه بانوان و خانواده استانداری مازندران است، افزود: همسانگزینی یک فرایند علمی و مبتنی بر مشاوره تخصصی است و باید با نظارت دقیق و بهرهگیری از کارشناسان آگاه انجام شود.
بنا به گفته محمدی، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای اجتماعی در حمایت از برنامههای حوزه خانواده و جوانان، نقش مهمی در کاهش دغدغههای نسل جوان دارد.
مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه چنین مراکزی و ارائه آموزشهای مرتبط با مهارتهای زندگی، شاهد افزایش ازدواجهای موفق، پایدار و کمچالش در استان باشیم.
محمدی همچنین از تلاشهای مؤسسان مرکز هلما قدردانی کرد و افزود: این مرکز با هدف ارائه خدماتی همچون مشاوره پیش از ازدواج، بررسی تناسب شخصیتی، مهارتآموزی زندگی مشترک و معرفی همسانهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده است.
افتتاح مرکز هلما گام مهمی در جهت فرهنگسازی انتخاب آگاهانه همسر و ارتقای کیفیت زندگی مشترک جوانان محسوب میشود.
فعالیت دفاتر همسانگزینی تحت نظارت ادارهکل ورزش و جوانان، مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، و سازمان تبلیغات اسلامی انجام میشود و جوانان میتوانند با مراجعه حضوری یا سامانههای الکترونیکی از خدمات این مرکز بهرهمند شوند.