تیمهای شناور سازی قشم و فولاد هرمزگان با شکست حریفان خود راهی مرحله چهارم جام حذفی فوتبال کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در مرحله سوم این پیکارها، تیم شناور سازی قشم دیروز (۹ آبان) با شکست ۳ بر صفر آکادمی بلوچ مجوز حضور در مرحله بعد این پیکارها نیز کسب کرد.
اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک تیم اسپاد تهران را مغلوب کرد و راهی دور حذفی این پیکارها شد.
امروز (۱۰ آبان) نیز فوتبال تیم پالایش نفت بندرعباس در بازی خارج از خانه از ساعت شانزده و ۴۵ دقیقه مهمان تیم نفت گاز گچساران است.