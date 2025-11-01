صعود فولاد هرمزگان و شناور سازی قشم به مرحله بعد جام حذفی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در مرحله سوم این پیکارها، تیم شناور سازی قشم دیروز (۹ آبان) با شکست ۳ بر صفر آکادمی بلوچ مجوز حضور در مرحله بعد این پیکار‌ها نیز کسب کرد.

اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک تیم اسپاد تهران را مغلوب کرد و راهی دور حذفی این پیکار‌ها شد.

امروز (۱۰ آبان) نیز فوتبال تیم پالایش نفت بندرعباس در بازی خارج از خانه از ساعت شانزده و ۴۵ دقیقه مهمان تیم نفت گاز گچساران است.