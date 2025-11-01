پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی به پرسش مطرحشده درباره ایفای تعهدات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در پاسخ به پرسش مطرحشده در خصوص ایفای تعهدات شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در حوزه احیای دریاچه ارومیه، به استحضار میرسد:این شرکت در راستای مأموریتهای محوله از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نسبت به انتقال پساب تصفیهشده فاضلاب شهرهای دارای تصفیهخانه در حوضه دریاچه ارومیه اقدام کرده است.
در سال ۱۴۰۳ میزان پساب تصفیهشده منتقلشده به دریاچه ارومیه ۶۸ میلیون مترمکعب در سال بوده است. همچنین در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیهشده وارد دریاچه شده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری این میزان به ۷۰ میلیون مترمکعب در سال برسد.
در شهر ارومیه، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۹ میلیون مترمکعب و در هفتماهه سال جاری ۱۸ میلیون مترمکعب پساب تصفیهشده از طریق خطوط انتقال به دریاچه ارومیه هدایت شده است. برآورد میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ این مقدار به حدود ۳۲ میلیون مترمکعب در سال افزایش یابد.
همچنین در صورت اجرا و بهرهبرداری از مدول چهارم تصفیهخانه فاضلاب ارومیه، ظرفیت انتقال سالانه پساب تصفیهشده این شهر به دریاچه به بیش از ۴۳ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با تأکید بر تعهد کامل به مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای پروژههای مرتبط با انتقال پساب تصفیهشده فاضلاب را بهصورت مستمر پیگیری مینماید و این روند در هماهنگی و تعامل کامل با استاندار محترم آذربایجانغربی بهعنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه دنبال میشود.