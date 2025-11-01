به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ رأس دام سبک و سنگین در سطح استان خوزستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند.

ناصر عسکری فرد افزود: این عملیات گسترده با هدف حفظ سلامت دام‌ها، جلوگیری از بروز و گسترش بیماری‌های واگیر دامی و صیانت از سرمایه‌های دامی استان، در قالب برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی و با تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشکی در کلیه شهرستان‌ها اجرا شده است.

او با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار مسری و خسارت‌بار است که در صورت بروز، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد دامداران وارد کند، اما خوشبختانه با اجرای دقیق طرح‌های مراقبتی، رعایت اصول امنیت زیستی و پوشش کامل واکسیناسیون، استان خوزستان تاکنون در زمره استان‌های پاک از بیماری تب برفکی قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با تأکید بر اهمیت قرنطینه و ایمنی زیستی افزود: دامداران باید از ورود و خروج غیرمجاز دام، خرید دام بدون گواهی بهداشتی و جابجایی بدون مجوز دامپزشکی خودداری کنند. رعایت بهداشت جایگاه دام، ضدعفونی منظم محیط و کنترل تردد وسایل نقلیه و افراد به واحد‌های دامی از اصول کلیدی پیشگیری از بیماری‌هاست.