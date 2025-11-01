پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه سومین نشست معاونتهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: درخصوص انتخابات امروز، این هماهنگی در حال انجام است؛ گزارش استانها اخذ میشود و وزیر کشور نیز رهنمودهای خود و سیاستهای دولت را در رابطه با انتخابات، در این جلسه بهصورت دقیق تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز تعامل بین اعضای ستادهای استانی، رؤسای ستادهای استانی و ستاد مرکزی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: همانگونه که اشاره شد و مردم عزیزمان در جریان هستند، در این دوره از انتخابات شاهد دو تا سه تحول اساسی خواهیم بود. نخست، برگزاری انتخابات بهصورت تناسبی است که در این دوره در شهر تهران اجرا خواهد شد و توضیحات لازم در این خصوص پیشتر ارائه شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه موضوع بعدی، برگزاری انتخابات تمامالکترونیک در تمامی حوزههای انتخابیه است، اظهار کرد: ما حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور داریم و برنامهریزی شده است که در تمام این شعب، انتخابات بهصورت الکترونیکی برگزار شود.
زینیوند افزود: امروز که با یکدیگر گفتوگو میکنیم، زمینههای لازم برای این امر فراهم شده و بر اساس تقویم زمانبندی طراحیشده، هماهنگیهای لازم نیز صورت گرفته است. امیدواریم که روند به همین شیوه ادامه یابد و بتوانیم انتخابات را بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه در انتخابات تمامالکترونیک، سرعت، دقت و شفافیت بالایی وجود دارد، اظهار کرد: در دوره اخیر انتخابات شوراها در ۳۲ شهر کشور انتخابات تمام الکترونیک اجرا شد، تجربهای موفق به دست آمد. همچنین در انتخابات اخیر مجلس، در دور دوم حوزه انتخابیه تهران نیز این روش اجرا شد که تجربهای بسیار موفق بود.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: با اجرای انتخابات الکترونیک، خطاهای جزئی انسانی که ممکن است در شمارش آرا به دلیل خستگی افراد یا خوانش تکراری رأی رخ دهد، بهطور کامل برطرف میشود. این روش ضمن افزایش سرعت و صرفهجویی در هزینهها، امکان اعلام نتایج را در کوتاهترین زمان پس از پایان رأیگیری فراهم میکند.
زینیوند با بیان اینکه براساس تأکیدات مقام معظم رهبری، چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات، مورد توجه جدی ما قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه امنیت و سلامت انتخابات، خوشبختانه در طول ادوار گذشته با مشکلی مواجه نبودهایم و در حال حاضر نیز با اطمینان میتوانیم اعلام کنیم که در این دو حوزه، شرایط کاملاً مطلوب است و انتخابات بهصورت امن و سالم برگزار خواهد شد.
برای حضور همه سلایق، گرایشها و تخصصها در انتخابات شوراها تلاش میکنیم
وی خاطرنشان کرد: در حوزه رقابت و مشارکت نیز، همانگونه که در فرمایشات وزیر کشور اشاره شد، تلاش میکنیم با تعامل سازنده با دستگاههای نظارتی و مراجع استعلامی، زمینه حضور تمامی سلایق، گرایشها و تخصصها را در انتخابات شوراها فراهم کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور، در کنار سایر دستگاههای مسئول برگزاری انتخابات، قطعاً بیطرفانه عمل میکند و بستر رقابتی سالم و برابر را برای تمامی افراد، نامزدها، رأیدهندگان و انتخابشوندگان فراهم خواهد ساخت.