به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: پس از دریافت خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی زمین‌های ملی و جنگلی در هچیرود، مأموران انتظامی چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی قضایی به محل اعزام و اقدام به رهاسازی این عرصه کردند.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی را که فردی به تملک خود درآورده بود رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: این زمین در چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود و همچنین ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و بر عزم راسخ مقامات قضائی و پلیس در برخورد با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری تاکید کرد.