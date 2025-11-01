معاون میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به توقف بازدید گردشگران از غار یخ مراد تا اطلاع ثانوی گفت: این تصمیم با هدف پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای گردشگران و حفظ شرایط طبیعی و محیطی غار اتخاذ شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، شهباز محمودی گفت: با توجه به گزارش‌های اخیر درباره ریزش سنگ و وضعیت نامساعد مسیر‌های دسترسی به دهانه غار، کمیته طبیعت‌گردی استان جلسه‌ای ویژه برگزار کرد. بازدید میدانی اعضای کمیته، فرصت مناسبی بود تا خطرات بالقوه مسیرها، تجمع سنگریزه‌ها، ترک‌های دیواره و سایر مشکلات ایمنی شناسایی و مستندسازی شود.وی افزود: این بررسی‌ها به ما امکان داد تا برنامه‌ای جامع برای حفاظت از جان گردشگران و حفظ ارزش‌های طبیعی غار طراحی کنیم. علاوه بر این، ارزیابی اسناد تاریخی و فرهنگی موجود در غار نیز در دستور کار قرار گرفت تا ضمن حفاظت از میراث فرهنگی، اطلاعات دقیق برای نسل‌های آینده ثبت و مستندسازی شود.

وی تاکید کرد: بر اساس یافته‌های بازدید میدانی، تصمیم گرفته شد تا اطلاع ثانوی ورود گردشگران به غار ممنوع شود. در عین حال، برنامه‌ریزی برای اقدامات حفاظتی و ساماندهی مسیر غار نیز آغاز شده است که شامل نصب علائم هشدار، کنترل دقیق ورود و خروج گردشگران، ایجاد مسیر‌های ایمن و مشخص و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی و تسهیل دسترسی است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت غار یخ مراد به عنوان یک اثر ملی چندوجهی، توضیح داد: این غار علاوه بر اهمیت طبیعی و اکولوژیکی، دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی است. به همین دلیل، اقدامات حفاظتی ما نه تنها برای ایمنی گردشگران، بلکه برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی، گونه‌های گیاهی و جانوری و مستندسازی میراث تاریخی و فرهنگی غار برنامه‌ریزی شده است.

محمودی همچنین به اهمیت همکاری بین‌بخشی برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: موفقیت برنامه حفاظت از غار یخ مراد نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که غار یخ مراد هم برای نسل امروز و هم برای نسل‌های آینده به عنوان یک اثر طبیعی و تاریخی ارزشمند حفظ شود و بازدید گردشگران نیز با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی و حفاظت از محیط زیست انجام شود. ما امیدواریم با اقدامات حفاظتی، ساماندهی مسیر‌ها و تقویت زیرساخت‌ها، تجربه بازدید گردشگران از این اثر ملی، امن و خاطره‌انگیز باشد.