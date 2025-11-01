پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره مسابقات قهرمان شهر در محله نخل ناخدای بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، محمد رضا لطفی پور مسئول ورزش محلات سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: این مسابقه در رشتههای دارت، طناب کشی، تیراندازی، فوتبال دستی، هفت سنگ، فریز بی و بازیهای بومی و محلی به مرور در همه محلههای شهر بندرعباس برگزار میشود.
محمد حسینی مشاور ورزشی شهردار بندرعباس هم گفت: برگزیدگان هر محله در هر رشته در پایان مسابقات قهرمان شهر به دیدار هم میروند تا در مراسم اختتامیه بعنوان قهرمان شهر معرفی شوند.
مسابقات قهرمان شهر از ابتدای امسال تا امروز در ۴ محله بندرعباس برگزار شده و برای برپایی آن در ده محله دیگر شهر برنامه ریزی شده است.
بیشتربخوانید:صعود فولاد هرمزگان و شناور سازی قشم به مرحله بعد جام حذفی
سرگرد پاسدار سالار ذوالفقاری فرمانده حوزه مقاومت شهید حاج حسینی بندرعباس نیز گفت: مسابقه قهرمان شهر با همکاری حوزههای مقاومت بسیج سپاه امام سجاد هرمزگان - سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری بندرعباس و هیات ورزشهای همگانی استان و همچنین همیاری مردم در قالب طرح تحول محلات هم برای پسران و پدران و هم برای مادران و دختران و دیگر علاقمندان در همه ردههای سنی برگزار میشود.