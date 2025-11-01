مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای واگذاری سرویس‌های باند پهن در بستر فیبر نوری به مردم استان تأکید و خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این پروژه‌ها، ارائه خدمات باکیفیت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بهمن اسمعیل‌زاده در نشست کمیته فنی-تجاری با اشاره به پروژه انتقال از کابل مسی به فیبر نوری، بر لزوم تلاش بیشتر با احساس مسئولیت و دلسوزی بیشتر در اجرای این پروژه تأکید کرد.

وی عمل به تعهدات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای استان را مطابق دستورالعمل‌ها ضروری خواند و گفت: باید با بسیج تمامی نیرو‌ها و امکانات به این تعهدات عمل کنیم.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در ادامه به موضوع بهره‌برداری از FAT‌های خالی اشاره و افزود: با تمرکز بر روی مرکز استان، باید از تمامی این ظرفیت‌ها بهره‌برداری لازم انجام گیرد.

وی اولویت بعدی را آزادسازی کابل توت عنوان و تصریح کرد: نباید در این زمینه تعللی صورت پذیرد و مطابق برنامه ریزی انجام گرفته در این حوزه تمرکز بیشتری انجام گیرد.

اسمعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه فیبر نوری دسترسی به سازمان‌ها و بانک‌ها، بر عمل کامل به تعهدات و اتمام موارد باقیمانده در اسرع وقت تأکید کرد.