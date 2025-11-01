مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از بهسازی ۸۰ درصدی مسیر پایانه مرزی پلدشت خبر داد و گفت: برای این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده و تاکنون به همین میزان آن هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ارسلان شکری افزود: طول کل مسیر دسترسی به پایانه مرزی پلدشت ۲۳ کیلومتر است که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن لکه‌گیری و روکش آسفالت شده است.

وی ادامه داد: برای چهار کیلومتر مسیر باقی‌مانده نیز ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی و قرارداد مربوطه منعقد شده و طبق برنامه، عملیات اجرایی این بخش تا پایان سال جاری به پایان می‌رسد.

مدیرکل راهداری آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه، گفت: با بهره‌برداری کامل از طرح، مسیر مرزی پلدشت تا مرگنلر شاهد افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت راه است.

وی همچنین به دیگر پروژه‌های راهسازی در استان اشاره کرد و افزود: روکش آسفالت محور روستایی گریک حاج حسن به بورالان ماکو به طول ۱۱ کیلومتر با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال در دست اجرا بوده و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۶۰ درصد است

وی با اشاره به انجام عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت محور روستایی شهرستان سردشت مسیر گوله به گندمان نیز گفت: حجم عملیات چهار کیلومتر بوده و اعتبار اولیه پروژه بیش از ۷۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

شکری درباره وضعیت فعلی پروژه خاطرنشان کرد: آسفالت این مسیر دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰ درصد بوده که این اقدام با هدف افزایش ایمنی، بهبود کیفیت راه‌ها و تسهیل تردد توسط پیمانکار در حال انجام است.

وی درباره پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای گوگرد شهرستان خوی نیز گفت: اعتبار تخصیص‌یافته برای این پروژه ۲۱۸ میلیارد ریال بوده و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۵۰ درصد است.

مدیرکل راهداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای نصب علائم هشداردهنده، بهسازی روکش آسفالت، اصلاح هندسی مسیرها و افزایش روشنایی در نقاط حادثه‌خیز نیز در دست اقدام است تا ایمنی مسیرهای مواصلاتی استان ارتقا یابد.