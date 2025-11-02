به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ احمد نیکبخت گفت: ماموران انتظامی از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مکمل‌های غذایی و انرژی زای فاقد مجوز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات دقیق و بررسی‌های گسترده میدانی در نهایت انبار دپوی مکمل‌های انرژی زا قاچاق را شناسایی و در بازرسی از این انبار ۳۹۰ قوطی مکمل پروتئینی، ۲۳۷ قوطی پودر و ۲۳۹ قوطی کراتین غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.