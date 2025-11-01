رونمایی از ناوگان جدید حملونقل و آغاز ساخت زمینهای چمن مصنوعی در محمدیه
در مراسمی از ۹ دستگاه اتوبوس و ماشینآلات جدید راهسازی شهرداری محمدیه رونمایی و کلنگ دو زمین چمن مصنوعی در این شهر به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مراسمی با حضور مسئولان شهری، از ۹ دستگاه اتوبوس و ماشینآلات جدید راهسازی شهرداری محمدیه رونمایی شد.
ارزش این تجهیزات بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
در ادامه این مراسم، کلنگ ساخت دو زمین چمن مصنوعی نیز به زمین زده شد.
این پروژه در زمینی به مساحت مجموعاً ۳ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
این اقدامات در راستای ارتقای زیرساختهای حملونقل عمومی و توسعه فضاهای ورزشی شهری صورت گرفته است.
پیری شهردار محمدیه در این مراسم گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری، ۳۴ دستگاه خودروی خدماتی، اتوبوس و ماشینآلات عمرانی به ناوگان شهرداری افزوده شده است.
شهردار محمدیه افزود: این اقدام حاصل همدلی و هماهنگی میان استانداری قزوین، مجموعه فرمانداری، دفتر امور شهری و مدیران شهرستانی است و نشان از تلاش مستمر مدیریت شهری برای نوسازی تجهیزات خدماتی دارد.
وی با تأکید بر ادامه روند توسعه ناوگان شهرداری گفت: بهزودی هفت دستگاه دیگر اتوبوس نیز به مجموعه ناوگان شهرداری افزوده خواهد شد تا با کاهش وابستگی به ماشینآلات اجارهای، گامی جدی در مسیر خودکفایی و صرفهجویی اقتصادی برداشته شود.