به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: برخی زمین‌های واگذار شده طرح‌های آنها اجرا نشده است که شورای برنامه ریزی استان مامور ارزیابی این طرح‌ها شده است.

وی گفت: موانع را از سر راه تولید و اشتغال در همه نقاط استان برطرف میکنیم.

آشوری افزود: هرمزگان رتبه اول در تولید محصولات شیلاتی کشور را دارد که در این زمینه نیازمند بهره وری به اندازه واگذاری زمین‌ها هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیزگفت: اولویت اول دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال است که در این زمینه همه توان خود را بکار می‌گیرد.

مجتبی قهرمانی افزود: افرادی که زمین‌هایی را دریافت کرده‌اند و هنوز فعالیت انجام نداده‌اند در کمیسیون ۳۳ دوباره موضوع آنها مطرح می‌شود و اگر قادر به ارائه فعالیت نباشند زمین‌ها از آنها فسخ قرارداد می‌شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در این جلسه ابهامات موانع تولید و اشتغال استان مطرح و برای مورد رفع آنها تصمیم گیری شد.

احمد مرادی افزود: همه افرادی که استان هرمزگان را برای سرمایه گذارای انتخاب کرده‌اند با خیال راحت سرمایه خود را برای تولید و اشتغال هزینه کنند.

بیشتربخوانید: نخستین نشست کمیته راهبردی ایران جان در هرمزگان

وی گفت: همه دستگاه‌ها اجرایی، قانون گذاری و قضایی استان از تولید و اشتغال در هرمزگان قاطعانه حمایت می‌کنند.

مرادی افزود: در برنامه هفتم توسعه به دنبال ظرفیت واقعی تولید و اشتغال استان در زمینه آبزی پروری هستیم.