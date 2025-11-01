پخش زنده
استاندار هرمزگان گفت: نشست مجمع مشورتی حکمرانی هرمزگان با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال آبزی پروری استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: برخی زمینهای واگذار شده طرحهای آنها اجرا نشده است که شورای برنامه ریزی استان مامور ارزیابی این طرحها شده است.
وی گفت: موانع را از سر راه تولید و اشتغال در همه نقاط استان برطرف میکنیم.
آشوری افزود: هرمزگان رتبه اول در تولید محصولات شیلاتی کشور را دارد که در این زمینه نیازمند بهره وری به اندازه واگذاری زمینها هستیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیزگفت: اولویت اول دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال است که در این زمینه همه توان خود را بکار میگیرد.
مجتبی قهرمانی افزود: افرادی که زمینهایی را دریافت کردهاند و هنوز فعالیت انجام ندادهاند در کمیسیون ۳۳ دوباره موضوع آنها مطرح میشود و اگر قادر به ارائه فعالیت نباشند زمینها از آنها فسخ قرارداد میشود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در این جلسه ابهامات موانع تولید و اشتغال استان مطرح و برای مورد رفع آنها تصمیم گیری شد.
احمد مرادی افزود: همه افرادی که استان هرمزگان را برای سرمایه گذارای انتخاب کردهاند با خیال راحت سرمایه خود را برای تولید و اشتغال هزینه کنند.
وی گفت: همه دستگاهها اجرایی، قانون گذاری و قضایی استان از تولید و اشتغال در هرمزگان قاطعانه حمایت میکنند.
مرادی افزود: در برنامه هفتم توسعه به دنبال ظرفیت واقعی تولید و اشتغال استان در زمینه آبزی پروری هستیم.