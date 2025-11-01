پخش زنده
کشت پاییزه گندم در سطح ۲۵۰ هکتار از زمین های بخش فین شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش فین گفت: بر اساس پیشبینیها، انتظار میرود از این سطح زیر کشت، حدود هزار تن گندم برداشت شود.
امید سرودی افزود: که کشت گندم در روستاهای لاور و کوران با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای و به روش نوین در حال انجام است.
وی گفت: برداشت این محصول از اوایل فروردین ماه سال آینده زودتر از سایر نقاط کشور، آغاز و تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد.
سرودی افزود: سطح زیر کشت گندم در بخش فین نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.