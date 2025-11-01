به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش فین گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود از این سطح زیر کشت، حدود هزار تن گندم برداشت شود.

امید سرودی افزود: که کشت گندم در روستا‌های لاور و کوران با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای و به روش نوین در حال انجام است.

وی گفت: برداشت این محصول از اوایل فروردین ماه سال آینده زودتر از سایر نقاط کشور، آغاز و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

سرودی افزود: سطح زیر کشت گندم در بخش فین نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.