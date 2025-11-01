به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: حادثه آتش سوزی در یک خانه ویلایی رخ داد و با حضور آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۳ آتش خاموش شد.

محمدامین لیاقت افزود: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، دو دختر‌بچه پنج و یک و نیم ساله را از داخل خانه خارج کرده و برای اعزام به بیمارستان به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.

وی گفت: متأسفانه این دو کودک به علت دودزدگی در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

بیشتر بخوانید؛ آتش سوزی مجتمع تجاری درگهان قشم بدون مصدوم

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس افزود: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان در حال بررسی است.