تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس دیروز (۱۰ ابان) با شکست ۲ بر صفر مقابل نفت گاز گچساران از جام حذفی فوتبال کشور کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ اما تیم‌های شناور سازی قشم و فولاد هرمزگان با برد مقابل حریفان خود راهی مرحله چهارم جام حذفی فوتبال کشور شدند.

در مرحله سوم این پیکارها، تیم شناور سازی قشم ۳ بر صفر آکادمی بلوچ را مغلوب کرد و تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک تیم اسپاد تهران را شکست داد.