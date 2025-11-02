پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس دیروز (۱۰ ابان) با شکست ۲ بر صفر مقابل نفت گاز گچساران از جام حذفی فوتبال کشور کنار رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ اما تیمهای شناور سازی قشم و فولاد هرمزگان با برد مقابل حریفان خود راهی مرحله چهارم جام حذفی فوتبال کشور شدند.
بیشتر بخوانید؛ صعود فولاد هرمزگان و شناور سازی قشم به مرحله بعد جام حذفی
در مرحله سوم این پیکارها، تیم شناور سازی قشم ۳ بر صفر آکادمی بلوچ را مغلوب کرد و تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک تیم اسپاد تهران را شکست داد.