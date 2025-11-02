پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست تاسیسات زیربنایی دو هزار و ۴۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی با پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی در حال ساخت است که تا پایان سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این طرح؛ شبکههای جمعآوری پساب، آب آشامیدنی، آتشنشانی و فضای سبز، منبع زمینی و مخازن هوایی، اجرای شبکه توزیع برق و پستهای مرتبط و ایجاد شبکه روشنایی است.
حمید کمالی افزود: ساخت شبکه معابر به طول حدود۱۰ هزار و۷۰۰ متر، کانالهای بتنی هدایت سیلاب به طول ۱۰ هزار و ۹۶۳ متر، اجرای خاکریزهای هدایت سیلاب، چهار دستگاه پل هرکدام سه دهانه ده و چهار دهم متری، سازههای مخازن آبی، ساختمان پست برق، سازه حفاظتی دکل فشار قوی و دیوار پیرامونی به طول ۴ هزار و۵۰۰ متر از دیگر بخشهای اجرای طرح دو هزار و ۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی است.
بیشتر بخوانید؛ پیشرفت ۷۰ درصدی پل دسترسی به زمینهای مجتمع بندری شهید رجایی
وی گفت: با ساخت این طرح هوشمندسازی، تنوع خدمات و افزایش بهرهوری، زمینه تبدیل این بندر به یکی از بنادر نسل سوم منطقه فراهم میشود و جایگاه ایران را در شبکه تجارت جهانی مستحکمتر میکند.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: اجرای این طرح با تسهیل توسعه بلندمدت بندر با ایجاد منطقه لجستیکی- صنعتی در پسکرانه بندر شهید رجایی، نیازهای آینده این بندر در حوزه اراضی پشتیبانی، ایمنی و محیطزیست تامین میکند.
کمالی افزود: هزینه اجرای این طرح بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال است.
بندر شهید رجایی در۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.