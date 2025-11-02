پخش زنده
استاندار هرمزگان گفت: عوامل بازماندگی از تحصیل دانش آموزان استان باید ریشه یابی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان افزود: در این نشست مقرر شد کمیته جذب و شناسایی بازماندگان از تحصیل تشکیل و این کمیته در شهرستانها هم با ریاست فرمانداران به صورت هفتگی برای بررسی آخرین وضعیت بازماندگان از تحصیل نشست برگزار کند.
وی گفت: همچنین مقرر شد گروههای دانشگاهی و فرهنگیان هم با ارائه طرح پژوهشی دراین زمینه همکاری کنند.
استاندار هرمزگان افزود: برنامه جامعی برای طرح کیفیت بخشی آموزشی مدارس هرمزگان برای مقاطع یازدهم و دوازدهم آغاز شده و قرار است این برنامه در مدارس دولتی استان تا هفته آینده اجرا شود.
آشوری گفت: همچنین مقرر شد امسال بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ دانش آموز با ۱۷۰ دستگاه اتوبوس در یک سفر شش روزه به اردوی راهیان نور اعزام شوند.
این دانش آموزان از مناطق جنگی، اهواز، طلائیه، دهلاویه، اروند و هویزه بازدید میکنند.
گروههای مبلغان، راویان و امداد هم در این سفر همراه دانش آموزان هستند.
وی گفت: در این نشست مشکلات دانش آموزان و معلمان منطقه فین بررسی شد.
نبود سالن ورزشی، اردوگاههای دانش آموزی، هوشمند سازی مدارس، تاسیس دانشگاه فرهنگیان و مدارس تخریبی و سرویس ایاب و ذهاب برای معلمان از جمله مشکلات این منطقه بود.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم در این نشست گفت: برای کیفیت بخشی در نظام آموزشی سه ضلع دانش آموز، والدین و مدرسه باید کامل باشد.
آیت الله محمد عبادی زاده افزود: ارزشیابی عملکرد مستمر و آموزش فعال در فرایند یادگیری در کیفیت بخشی آموزشی تاثیر مستقیم دارد.
وی گفت: با الگوگیری از مدارس ممتاز میتوان در مدارس ضعیف برای ارتقای کیفیت آموزشی گام برداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: برای جلوگیری از بازماندگی تحصیلی دانش آموزان مقرر شد بررسی مشکلات ورودیهای هر مقطعی به صورت ویژه در اولویت باشد.
ضیایی افزود: اجرای طرح کیفیت بخشی در منطقهی فین هم در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در نشست آینده گزارشی از این طرح ارئه شود.
وی گفت: همچنین در این نشست تفاهم نامهی راه اندازی هنرستان هنرهای زیبای دختران در بندرعباس بین استانداری هرمزگان، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بسته شد.
در این تفاهم نامه مقرر شد این هنرستان به مدت دو سال در یکی از زمینهای تامین شده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ساخته شود.