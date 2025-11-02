پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز به ویژه درساعات بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در آبهای خلیج فارس پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: در مناطق دور از ساحل شرایط جوی آرامی حاکم است، اما در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در بیشتر نقاط خلیج فارس، تنگه هرمزودریای عمان پیش بینی و دریا مواج میشود.
وی گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها صورت پذیرد و شناورهای سبک، تفریحی و صیادی از رفت وآمد در این مناطق دریایی خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از رفت وآمد به مقاصد استانهای خوزستان، بوشهر، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و فراساحل این مناطق اجتناب شود.
خوارزمی گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ادامه دارد.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۱۰ آبان
وی افزود: از روز سه شنبه تا پنجشنبه ۱۵ آبان تحت تاثیر ونفوذ زبانههای سامانه پرفشار، در نیمه شرقی استان ناپایداری شدید جوی و دریایی پیش بینی وموجب وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، گرد و خاک، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا ومواج شدن دریا میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز وفردا، دمای استان تغییر چندانی ندارد وروزهای پایانی هفته کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.