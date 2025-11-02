به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: در مناطق دور از ساحل شرایط جوی آرامی حاکم است، اما در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی در بیشتر نقاط خلیج فارس، تنگه هرمزودریای عمان پیش بینی و دریا مواج می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی از رفت وآمد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از رفت وآمد به مقاصد استان‌های خوزستان، بوشهر، کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و فراساحل این مناطق اجتناب شود.

خوارزمی گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ادامه دارد.

وی افزود: از روز سه شنبه تا پنجشنبه ۱۵ آبان تحت تاثیر ونفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، در نیمه شرقی استان ناپایداری شدید جوی و دریایی پیش بینی وموجب وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، گرد و خاک، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا ومواج شدن دریا می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز وفردا، دمای استان تغییر چندانی ندارد وروز‌های پایانی هفته کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.