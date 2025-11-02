پخش زنده
امروز: -
ماموران یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان دو فروند قایق صید غیرمجاز شبچراغی در آبهای شهرستان جاسک توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: این عملیات به منظور مقابله با صید و صیادی غیرمجاز بهویژه صید مخرب پرساین شبچراغی، گشت دریایی این پایگاه با همراهی عوامل دریابانی صورت گرفته است.
سرهنگ مسعود احسانی افزود: از صیادان غیر مجاز از هر یک از شناورها یک دستگاه ژنراتور برق، چهار عدد پروژکتور و شماری قلاب صید کشف و ضبط شد.
بیشتر بخوانید؛ دستگیری ۱۷ صیاد و توقیف شناورهای متخلف صید ترال در جاسک
وی گفت: در این رابطه شش متهم دستگیر شدند و پرونده متهمان و شناورها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
صید شب چراغی در واقع نوعی صید غیرمجاز ابداعی عدهای سودجو و منفعت طلب است که هنگام شب و با استفاده از نور چراغ یا نورافکنهای پرقدرت به عمق آب تابانده و گلههای ماهی در اندازههای کوچک و بزرگ و غیرتجاری را به دام میاندازند.