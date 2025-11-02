به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: این عملیات به منظور مقابله با صید و صیادی غیرمجاز به‌ویژه صید مخرب پرساین شب‌چراغی، گشت دریایی این پایگاه با همراهی عوامل دریابانی صورت گرفته است.

سرهنگ مسعود احسانی افزود: از صیادان غیر مجاز از هر یک از شناور‌ها یک دستگاه ژنراتور برق، چهار عدد پروژکتور و شماری قلاب صید کشف و ضبط شد.

بیشتر بخوانید؛ دستگیری ۱۷ صیاد و توقیف شناور‌های متخلف صید ترال در جاسک

وی گفت: در این رابطه شش متهم دستگیر شدند و پرونده متهمان و شناور‌ها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

صید شب چراغی در واقع نوعی صید غیرمجاز ابداعی عده‌ای سودجو و منفعت طلب است که هنگام شب و با استفاده از نور چراغ یا نورافکن‌های پرقدرت به عمق آب تابانده و گله‌های ماهی در اندازه‌های کوچک و بزرگ و غیرتجاری را به دام می‌اندازند.