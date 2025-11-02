به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی با اشاره به نقش محوری این رویداد مهم اقتصادی در استان ابراز امیدواری کرد بوشهر بار دیگر کانون توجه ایران و کشور‌های منطقه در توسعه صنعت خرما باشد.

وی گفت: در این جشنواره و همایش بین‌المللی ۵۵ شرکت در زمینه تولید، تامین، فرآوری، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، صادرات، کشاورزی، صنایع دستی مرتبط با خرما از استان‌های بوشهر، تهران، خراسان رضوی، فارس، قزوین، اصفهان، یزد، قم، هرمزگان، خوزستان حضور دارند.

گزدرازی اضافه کرد: در این همایش مسئولان و سفیران کشور‌های مختلف ویتنام، بنگلادش، ازبکستان، قزاقستان، برخی کشور‌های آفریقایی دعوت شده‌اند.

وی اظهار داشت: امسال شاهد تنوع بالای شرکت‌های حاضر در نمایشگاه خرما خواهیم بود و غرفه‌های فعالان حوزه‌های تولید، بسته‌بندی، فرآوری، صادرات و بازرگانی در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بوشهر از تلاش جدی برای افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه خبر داد و افزود: تلاش شده تا زمینه رونق خرمای استان بوشهر با حضور مهمانان داخلی و خارجی فراهم شود.