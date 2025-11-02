تولید ایزوله سویا فاز ۲ شرکت صنعتی بهپاک بهشهر با حضور مقامات کشوری، استانی و شهرستانی در بهشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سیروس درویشی مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک در آیین کلنگ زنی پروژه تولید ایزوله سویا فاز ۲ شرکت صنعتی بهپاک بهشهر گفت: ایزوله سویا از متعلقات سویاست و تولید مهمی است که در طول سال‌های مختلف وارد می‌شد و هیچ شرکتی تاکنون در کشور چنین محصولی را تولید نکرد و چنین‌محصولی حتی در خاورمیانه هم وجود ندارد.

وی افزود: به واسطه وارد کردن این محصول،۷۰ میلیون دلار ارز خارج می‌شد که با راه اندازی این کارخانه، از خروج ارز جلوگیری می‌شود و نیاز منطقه و کشور را پوشش می‌دهیم و ۲۰۰ شغل مستقیم و ۴۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

عباس پوریانی رییس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی با مشکلات متعددی در حوزه تولید رو‌به‌رو هستند و مهمترین وظیفه ما رفع موانع تولید و حمایت از تولید است.

وی افزود: همه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ضمن حمایت همه جانبه، رفع مشکلات و تسهیل امور، در راستای رفع موانع تولید اهتمام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآورشد: دادگستری مازندران در چارچوب قانون، حامی و پشتیبان واحد‌های صنعتی است و از شرکت‌های تولیدی حمایت می‌کنیم.

پوریانی گفت: بهپاک در کاهش بیکاری و ایجاد رضایتمندی مردم منطقه نقش آفرین است و هر واحد تولیدی که با حمایت نهاد‌های متولی، ارتقا یا توسعه باید موجب اشتغال‌زایی و رفع بیکاری در آن منطقه شود، در چارچوب قانون مورد حمایت است.

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: شرکت صنعتی بهپاک بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در بهشهر دارد و با عنایت گروه توسعه صنایع بهشهر شاهد فاز جدید ایجاد شرکت در بهشهر هستیم.

وی افزود: نسل‌های فراوانی از این کارخانه بهره‌مند شدند و در ادامه کار هم باید دیگران استفاده کنند و از ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری حمایت می‌کنیم.

