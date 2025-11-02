پخش زنده
دانش آموز بوکانی به عنوان نماینده ایران به اردوی ملی مسابقات جهانی مهارت شانگهای راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهران رسولزاده دانش موز بوکانی که در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان برگزار شد در رشته توسعه نرم افزارهای موبایل به عنوان نماینده کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب شد.
رییس سازمان فنی و حرفهای بوکان گفت: مسابقات مهارتی کشور همه ساله با حضور جوانان زیر ۲۱ سال دارای مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری انجام میشود و مدال آوران کشوری به رقابتهای جهانی راه مییابند. برندگان این مرحله از مسابقات، به اردوی آمادهسازی برای المپیاد جهانی مهارت در شانگهای برگزار خواهد شد، راه پیدا خواهند کرد.
مصطفی پارسایی افزود: بیست و دومین مسابقات ملی مهارت رویدادی ملی، سکویی برای معرفی نخبگان مهارتی ایران به عرصه جهانی و فرصتی برای همافزایی و تبادل تجربه میان جوانان متخصص کشور که هر ساله برگزار میشود.
وی اظهارداشت: این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۳۰۰ مهارتآموز برجسته از سراسر کشور در ۳۸ رشته مهارتی برگزار شد.
پارسایی تاکید کرد: این دستاورد بزرگ نشاندهنده رشد مهارتهای فنی در میان نوجوانان و جوانان بوکانی و گامی مهم در مسیر حرفهای آنان به سوی مسابقات جهانی است.