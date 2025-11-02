پخش زنده
مجتمع آموزشی خیّرساز راه ایمان وابسته به دفتر آیتاللهالعظمی سیستانی در بندرعباس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان مدارس راه ایمان گفت: این مدرسه با هدف گسترش عدالت آموزشی و فراهمسازی فضای استاندارد برای تحصیل دانشآموزان مناطق کمبرخوردار ساخته شده و اکنون بیش از ۵۸ دانشآموز از فضای آموزشی ایمن و مجهز آن بهرهمند شدهاند.
سید جعفر تهوری افزود: این آموزشگاه در زمینی به مساحت پنج هزارمتر مربع و با زیربنای بیش از سه هزار و سیصد متر مربع در سه طبقه ساخته شده است.
وی افزود: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس، آزمایشگاه، کتابخانه، سالن چندمنظوره و فضای اداری است و با صرف اعتباری بیش از۱۰۰ میلیارد تومان از محل کمکهای دفتر آیتاللهالعظمی سیستانی احداث و تجهیز شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: مؤسسه راه ایمان تاکنون ۱۲۱ مدرسه در کشور ساخته که ۱۵ مدرسه از آنها در استان هرمزگان است و در این مدارس حدود هزار و ۵۰۰ دانشآموز تحصیل میکنند.
احمد محمودزاده افزود: هماکنون دو و نیم میلیون نفر در مدارس این مؤسسه در سراسر کشور تحصیل میکنند که ۱۵ درصد آنان در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، جنوب کرمان و هرمزگان هستند.
استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: مدرسهسازی یکی از نیازهای اساسی جامعه است و با همراهی خیران میتوان سرعت خدمترسانی در حوزه آموزش و تحقق عدالت آموزشی را افزایش داد.
محمد آشوری افزود: سیاست کلی دولت، در کنار مدرسهسازی، حمایت از طرحهای مدرسهیاری برای ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور است.