به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خسرو عمرانی بیان کرد: سهم سالانه کشور از کود اوره تولید شده در شرکت‌های پتروشیمی یک میلیون تن است که از ابتدای امسال تاکنون یک چهارم آن توسط پنج کشتی بارگیری شده و به سایر بنادر برای توزیع در سطح کشور ارسال شده‌است.

وی ادامه داد: در زمان کنونی کشتی تجاری آمینا برای حمل ۶۰ هزار تن کود اوره از طریق ناوگان دریایی کشور در اسکله عسلویه پهلو گرفته که تا امروز میزان ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن از این مقدار را بارگیری کرده‌است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

عمرانی تاکید کرد: کشتی آمینا پس از اتمام بارگیری از عسلویه خارج و در بندر امام از توابع استان خوزستان پهلو می‌گیرد و محموله آن از آنجا از طریق ناوگان زمینی به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

مدیرشرکت خدمات حمایتی بوشهر یادآور شد: کود اوره به شکل فله و بوسیله تسمه و نقاله به داخل کشتی‌ها انتقال می‌یابد و تمامی موارد ایمنی و بهداشت محیط نیز برای آنها رعایت شده و نظارت کامل بر روند حمل و نقل آنها صورت می‌گیرد.

عمرانی بیان کرد: در راستای تأمین کود اوره مورد نیاز کشاورزان کشور که در پتروشیمی پردیس عسلویه تولید می‌شود برابر با سهمیه تخصیص یافته از سوی دفتر مرکزی، بصورت روزانه از مبادی بوشهر به استان‌های تحت پوشش ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در هفت ماه سال جاری ۷۶ هزار و ۸۷۳ تن کود کشاورزی اوره به کارگزاران سایر استان‌ها تحویل شده است افزود: تمام سعی و تلاش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برحمل بموقع انواع کود کشاورزی برای برطرف کردن نیاز کودی کشاورزان اقصی نقاط کشور است.