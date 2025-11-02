به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهشید عصار با اشاره به شناسایی دو هزار و ۴۳ نقطه پرخطر برای رشد و تکثیر پشه آئدس در دزفول، گفت: ضروری است همه ادارات آماده رفع نقاط خطر و مقابله با پشه آئدس باشند.

وی اظهار کرد: تاکنون هیچ موردی از مشاهده پشه آئدس یا ابتلا به بیماری تب دنگی در خوزستان و شهرستان دزفول گزارش نشده است.

دکتر عصار افزود: با این حال، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، مشاهده تکثیر و فعالیت پشه در برخی استان‌ها و روند افزایشی موارد تب دنگی در کشور، باید آماده و هوشیار بود و شرایط لانه گزینی پشه را بهم زد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان داشت: پشه آئدس یک گونه خاص پشه است که می‌تواند ویروس تب دنگی را منتقل کند. این پشه در مقدار کمی آب راکد، حتی در زیرگلدانی‌ها، آب جمع شده در ظروف یکبارمصرفی که در طبیعت رها شده‌اند و لاستیک‌های فرسوده تخم‌گذاری کرده و تکثیر می‌شود.

وی درخصوص راهکار‌های پیشگیری از همه‌گیری تب‌دنگی گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار زیستگاه مناسب برای رشد و تکثیر پشه آئدس در استان خوزستان شناسایی شده که از این تعداد، دو هزار و ۴۳ نقطه پر خطر، مربوط به شهرستان دزفول بوده است.

دکتر عصار تصریح کرد: طبق ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل کشور تمامی ارگان‌ها، ادارات و مراکز نظامی و انتظامی تحت مدیریت فرمانداری موظف به خودارزیابی، شناسایی نقاط پرخطر حوزه خود و سپس انجام اقدامات کنترلی و بهسازی این نقاط و در نهایت اعلام گزارش به دبیرخانه کمیته بهسازی مستقر در مرکز بهداشت شهرستان هستند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری فرمانداری ویژه دزفول؛ از تمام اداراتی که با دغدغه مندی برای سلامت مردم، در راستای بهسازی و حذف فوری نقاط پرخطر زیرمجموعه خود، با فرمانداری و حوزه بهداشت شهرستان دزفول همکاری داشته‌اند قدردانی کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز قانون و دانشگاه علوم پزشکی است، به ارگان‌هایی که در زمینه رفع خطر نقاط گزارش شده، کم کاری یا سهل انگاری داشته‌اند، اخطار داد و بر لزوم تسریع در روند بهسازی تاکید کرد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به افزایش همکاری ارگان‌ها و بهسازی کلیه نقاط پرخطر شهرستان، گفت: امیدوار هستیم همه متولیان و دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و با عزمی راسخ، به سرعت در مسیر ساختن شهری سالم و ایمن برای همه شهروندان گام بردارند.