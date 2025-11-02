پخش زنده
بعلت وزش باد نسبتاً شدید، اداره کل هواشناسی هرمزگان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش باد نسبتا شدید در نیمه شرقی هرمزگان به ویژه در شهرستانهای بندرعباس، بشاگرد، میناب، رودان، سیریک، جاسک، قشم، بندرخمیر و هشتبندی موجب کاهش کیفیت هوا شده است.
سعیده خوارزمی افزود: اکنون سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت میرسد.
وی توصیه کرد در زمان گرد و غبار محافظت از پوشش گلخانهها و محصولات کشاورزی ضروری است.
همچنین فعالیتهای عمرانی و رفت وآمدهای جادهای به سمت کرمان و سیستان و بلوچستان با احتیاط صورت گیرد.