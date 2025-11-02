پخش زنده
امروز: -
سال تحصیلی جدید برای حدود هزار دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان گفت: ۸۶۵ تَن از این دانشجو معلمان با آزمون و بقیه افراد نخبه هستند که بدون آزمون و با مصاحبه جذب میشوند.
بهرام شاهی افزود: درحال حاضر حدود سه هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: برای هم ترازی دانشجو معلمان با آرمانهای انقلاب، برنامههای جامعی در دانشگاه اجرا میشود.
بیشتر بخوانید؛ ریشه یابی عوامل بازماندگی از تحصیل دانش آموزان هرمزگانی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی هرمزگان هم گفت: اکنون با ۲۵۰ مدرسه در حال ساخت، شاهد وقوع یک نهضت آموزشی در استان هستیم.
احمد نفیسی افزود: جامعه را معلمان و اساتید میسازند و امیدوارم متولیان دانشگاه فرهنگیان این امر را مد نظر داشته باشند.
آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم گفت: قدرت در عرصههای مختلف با تولید علم محقق میشود.