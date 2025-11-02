به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت‌الله عسگری گفت: در راستای اجرای بند «خ» قانون برنامه هفتم توسعه، کارگروهی سه‌نفره با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری و شرکت شهرک‌های صنعتی به‌صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا اراضی صنعتی واگذارشده به متقاضیانی که به تعهدات خود عمل نکرده و تاکنون اقدامی در جهت ساخت‌وساز یا بهره‌برداری انجام نداده‌اند، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان تاکنون حدود ۵۰ هکتار از اراضی در شهرک‌های صنعتی مختلف که از سال‌های گذشته، حتی از دهه ۸۰، واگذار شده اما بدون فعالیت باقی مانده‌اند، در این کارگروه تعیین‌تکلیف و خلع ید شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بیان کرد: خلع ید این اراضی علاوه بر آزادسازی زمین برای متقاضیان جدید، موجب آزادسازی مجوزها و زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و گاز نیز می‌شود که پیش‌تر به دلیل اشغال زمین‌ها، ظرفیت آنها مسدود شده بوده و با این اقدام، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی فراهم می‌شود.

حشمت‌الله عسگری تأکید کرد: واحدهایی که تاکنون نسبت به ساخت و اجرای طرح‌های صنعتی خود اقدامی نکرده‌اند، در صورت عدم همکاری با کمیته پایش استان و ارائه برنامه ساخت مشخص، در آینده نزدیک در فهرست خلع ید قرار خواهند گرفت.