مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر گفت: روز دانش آموز یادآور شجاعت دانش آموزان برای حفظ و پیشرفت کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حصیری درآئین جشن روز دانش آموز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ افزود: در آستانه روز دانش آموز مراسمهای مختلفی در مدارس برگزار میشود تا دانش آموزان در کنار یادگیری درس، از حماسههای ماندگار در پیروزی انقلاب اسلامی، آگاه شوند.
وی اظهار داشت: از سال ۵۷ تا کنون، دانش آموزان در رویدادهای مختلف موجب سربلندی اقتدار کشور شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهراضافه کرد: دانش آموزان همچنین در ۱۳ آبان در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.
هم خوانی سرود ملی، دکلمه خوانی، حافظ خوانی و اجرای دف نوازی از برنامههای جشن روز دانش آموز در سالن لیان بود که هشتصد دانش آموز مقطع ابتدایی حضور داشتند.