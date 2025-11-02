پخش زنده
امروز: -
از دو هزار دانشجوی تازه وارد دانشگاه خلیج فارس، هزار و ۳۰۰ نفر یعنی ۷۰ درصد دانشجویان بومی هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد شیرزادی در نشست با خبرنگاران بیان کرد: از مجموع دانشجویان تازه وارد بالاترین شمار پذیرش مربوط به رشتههای تحصیلی مختلف در مقطع کارشناسی با رقم یکهزار و ۵۰۰ نفر است که ۹۶۴ نفر از آنها را آقایان تشکیل میدهند.
وی افزود: چهار رشته تحصیلی جدید حقوق، مهندسی ایمنی و بازرسی در صنایع نفت و گاز، مهندسی برق گرایش قدرت و علوم مهندسی شیلات به ترتیب در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا در سال ۱۴۰۴ به مجموع رشتههای تحصیلی این دانشگاه اضافه شدهاست.
شیرزادی یادآور شد: از مجموع هشت هزار دانشجوی دانشگاه خلیج فارس ۴۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه اتباع خارجی از ۹ ملیت افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق، نیجریه، غنا، لبنان، ماداگاسکار، ترکمنستان و گرجستان هستند که در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه تحصیل میکنند.
وی اضافه کرد: شمار اعضای هیات علمی این دانشگاه ۲۶۰ نفر است که ۳۲ نفر از آنها در دو سال گذشته اضافه شدند.
شیرزادی ایجاد اشتغال برای دانشجویان پس از فارغ التحصیلی را یکی از دغدغههای این مرکز علمی عنوان کرد و افزود: این دانشگاه با توجه به ظرفیتهای سازمان فنی و حرفهای در تلاش است که برای افزایش سطح مهارتآموزی دانشجویان از ظرفیتهای این سازمان در حین تحصیل استفاده کند.
وی ادامه داد: برنامه ریزیهایی برای همکاری سه جانبه این دانشگاه با پارک علم و فناوری و فنی و حرفهای در دست اقدام است که بر مبنای آن مباحث تئوری و پایهای از سوی دانشگاه، مهارت افزایی از سوی فنی و حرفهای و تقویت حوزه اقتصاد دانش بنیان از محل پارک علم و فناوری به آنها تعلیم داده میشود که گامی موثر در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان است.
شیرزادی یادآورشد: برنامه مشترک دیگری نیز تحت عنوان همکاری این دانشگاه، فنی و حرفهای و برخی پتروشیمیها انجام شدهاست که اولین تفاهمنامه آن هفته گذشته با پتروشیمی "جم پیلن" با مضمون معرفی کارآموزان حوزه نفت و گاز از میان فارغ التحصیلان و دانشجویان این دانشگاه منعقد شد.
وی اظهار داشت: در زمان کنونی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این دانشگاه از سوی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ در میان سایر دانشگاهها ۵۱ درصد اعلام شدهاست که در جایگاه رضایت بخشی قرار دارد.
شیرزادی گفت: این دانشگاه برای افزایش سطح کیفی شرکتهای دانش بنیان در زمان کنونی تلاشهایی را در مرکز مشترک آموزشی پژوهشی خلیج فارس با پارک علم و فناوری انجام دادهاست که مهمترین آن در زمان کنونی طراحی مجموعه برج علم و فناوری است که نیازمند چهار هزار میلیارد ریال اعتبار است.
وی یادآور شد: برنامهریزیهایی برای برگزاری رویدادهای مختلف نفت و گاز، دریا، هوش مصنوعی، کسب و کار در دست انجام است که براساس آن ضمن تشویق دانشجویان به ایجاد هستههای نوآور برای تقویت آنها و تبدیل شدن به شرکتهای دانش بنیان حمایتهای لازم صورت میگیرد.
شیرزادی تاکید کرد: وظیفه دانشگاه به طورکلی پژوهش، آموزش و فناوری است و برای کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش بودجه اختصاصی از طریق تقویت ارتباط سیستماتیک با صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و انرژی هستهای در امور مطالعاتی که پیش از این نیز انجام شده و همکاری در طرحهای برق و مکانیک با انرژی هستهای از سال ۱۳۹۰ و همچنین انجام بیش از۳۰ پروژه پژوهشی با صنایع پتروشیمی به عنوان سوابق رضایت بخش این دانشگاه در فعالیتهایی از این قبیل است.
وی یادآور شد: براساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه خلیج فارس بوشهر در تازهترین ویرایش رتبهبندی دانشگاههای جهان اسلام در سال ۲۰۲۴، موفق به کسب جایگاه ۳۵۱ تا ۴۰۰ در میان ۵۵۲ دانشگاه از ۳۵ کشور اسلامی شد و این امر در حالی است که در سال ۲۰۲۳ این دانشگاه در بازه ۴۰۱ تا ۴۵۰ قرار داشته است.
رئیس دانشگاه خلیج فارس اظهار داشت: در این نظام رتبهبندی، دانشگاهها بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش (۶۰ درصد)، نوآوری (۱۵ درصد)، آموزش (۱۰ درصد) و فعالیتهای بینالمللی (۱۵ درصد) مورد سنجش قرار میگیرند، علاوه بر شاخصهایی همچون تعداد مقالات و میزان استنادها، معیارهایی نظیر همکاریهای بینالمللی، شهرت جهانی، ثبت اختراعات، همکاری با صنعت و میزان مقالات سلب اعتبارشده نیز در ارزیابی مؤثر هستند.
شیرزادی بودجه اختصاصی امسال را ۳۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای سال آینده ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاصی پیش بینی شدهاست.
وی اضافه کرد: جلساتی با دانشجویان در مدت اخیر برای رسیدگی به کمبودهای آنها و تخمین و تامین اعتبار انجام شدهاست که در زمان کنونی بازسازی سالن رازی که اخیرا آتش گرفت و تکمیل استخر برای افزایش سرانه آموزشی سربسته این دانشگاه در اولویت قرار دارد.
شیرزادی اضافه کرد: بر اساس تخمین اعتبار انجام شده از سوی کارشناسان بازسازی سالن رازی نیازمند ۸۰۰ میلیارد ریال و استخر سرپوشیده نیز نیازمند ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که انتظار میرود تامین آن بزودی انجام شود.
وی گفت: در صورت تامین اعتبار سرانه فضای آموزشی این دانشگاه به ۰.۷ متر مربع میرسد که ۰.۲ از نصف سرانه آموزشی تعیین شده در سطح کشور بیشتر است.
رئیس دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: اعتقاد این مرکز بر پویایی و فعال بودن دانشجویان در تمامی زمینهها است و حمایت از آنها در کانونهای دانشجویی در زمینههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام خواهد شد.