ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبتنام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام میشود.
هر متقاضی آزمون فوق بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون میتواند در یک کدرشته امتحانی ثبتنام و در آزمون شرکت کند.
متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبتنام در آزمون اقدام کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار میشود.