به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رگی لوشکیا در نشست خبری قبل از بازی با الشرطه عراق، اظهار داشت: برای بازی فردا بسیار آماده هستیم. می‌دانیم این مسابقه اهمیت زیادی دارد. بعد از مدت‌ها در استادیوم یادگار امام بازی می‌کنیم و از حضور و حمایت هواداران بهره‌مند خواهیم شد. شرایط این مسابقه نسبت به بازی با شارجه متفاوت است.

وی ادامه داد: قطعاً دستورات مربی را پیاده خواهیم کرد و حداکثر تلاش خود را برای دیدار فردا انجام می‌دهیم.

بازیکن تیم فوتبال تراکتور درباره آمار خوبش در لیگ نخبگان و بازی در حضور هواداران، بیان کرد: بله، زمانی که به تیم پیوستم، مدتی زمان لازم بود تا خودم را با شرایط تیم تطبیق دهم. ما تیم بسیار خوبی داریم و رسیدن به ترکیب اصلی سخت است، اما پس از تلاش فراوان توانستم ارزش‌های خودم را نشان دهم. هم‌تیمی‌هایم به من کمک زیادی کردند و بسیار باانگیزه هستم تا خودم را بیشتر ثابت کنم. می‌خواهیم با اجرای دستورات مربی و کسب نتایج خوب، هواداران را خوشحال کنیم و نگاه‌مان رو به جلو است.

لوشکیا در پاسخ به این سوال که آیا حضور در لیگ نخبگان با وجود ستاره‌های فراوان انگیزه مضاعفی برای او ایجاد کرده است، گفت: قطعاً سطح مسابقات بسیار بالا و لذت‌بخش است. خوشحال و مفتخرم که در تیم تراکتور حضور دارم و این شانس را دارم که در لیگ نخبگان بازی کنم. هر زمان در تمرین تمام توان خود را بگذارم، مطمئن هستم فرصت بازی به من خواهد رسید.