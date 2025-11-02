هماهنگی بین دستگاهها برای انسجامبخشی فعالیتهای قرآنی ضروری است
نماینده ولیفقیه در استان قزوین گفت: هر دستگاه در حوزه فعالیتهای قرآنی وظیفهای دارد، اما انسجام و هماهنگی میان دستگاهها برای اثرگذاری بیشتر این فعالیتها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در جلسه گسترش و هماهنگی فعالیتهای قرآنی استان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادها و سازمانها در حوزه فعالیتهای قرآنی گفت: هر دستگاه وظیفهای ذاتی در این زمینه دارد، اما بدون همکاری و همافزایی، فعالیتها پراکنده و بیاثر خواهند بود. انسجامبخشی و هماهنگی میان دستگاهها باید به عنوان یک مصوبه جدی دنبال شود تا فعالیتهای قرآنی در استان سامان بیشتری یابند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ قرآنی افزود: طرح زندگی با آیهها یکی از برنامههای ارزشمند در این حوزه است که با پشتوانه علمی و تلاش گروهی از متخصصان طراحی شده و باید برای اجرای بهتر آن تلاش شود.
امام جمعه قزوین گفت: براساس گزارش دبیرخانه جلسه، طرح «زندگی با آیهها» در سال گذشته با مشارکت دو هزار دانشآموز مقطع متوسطه اول و دوم در سه رشته برگزار شده بود و پیشبینی میشود امسال تعداد شرکتکنندگان به ده هزار نفر برسد.
نماینده ولیفقیه بر تقویت برنامههای قرآنی مدارس، حمایت از مشارکت دانشآموزان و استفاده از ظرفیت دستگاههای فرهنگی استان برای ترویج سبک زندگی قرآنی تأکید کرد.
هر مسجد یک پایگاه قرآنی میشود
دبیر شورای قرآنی استان هم از آغاز طرح هر مسجد یک پایگاه قرآنی در ۱۴ محل استان خبر داد و گفت جلسات این طرح با حضور قاریان برجسته و مشارکت دانشآموزان مدارس اطراف برگزار میشود و قرار است این برنامه به تدریج در سراسر استان گسترش یابد.
وفاپور افزود: این برنامه به عنوان یکی از اقدامات عملی شورای توسعه قرآنی در راستای نهادینهسازی آموزش و انس با قرآن در میان نسل جوان دنبال میشود.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار پیشبینی شده است و با توجه به استقبال مدارس و مساجد، برنامهریزی برای گسترش آن در دیگر مناطق استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وفاپور در ادامه با اشاره به نبود برنامههای مصوب قرآنی در سازمانها و ادارات گفت: پیشنهاد میشود در کنار فعالیتهای نماز، مهدویت و سبک زندگی اسلامی، اجرای و ارزیابی برنامههای قرآنی نیز در ادارات استان مورد توجه قرار گیرد تا انس با قرآن در محیطهای اداری تقویت شود.
دبیر شورای قرآنی استان همچنین از فعالیت ۵۷ مؤسسه قرآنی و چند خانه قرآنی در سطح استان خبر داد و خواستار تأمین زیرساختهای لازم برای این مؤسسات شد.
وی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت موجود مدارس افزود: پیشنهاد شده شیفتهای خالی مدارس در اختیار مؤسسات قرآنی قرار گیرد تا امکان برگزاری کلاسها و جلسات قرآنی برای دانشآموزان و علاقهمندان فراهم شود.