سرمربی تیم فوتبال الشرطه عراق درباره بازی فردای تیمش برابر تراکتور گفت: با یک تیم قوی و پرطرفدار رو‌به‌رو هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمد عظیمه سرمربی تیم الشرطه عراق در نشست خبری قبل از دیدار با تراکتور ایران اظهار کرد: در مسیر بازی‌های خودمان موقعیت‌هایی داشتیم و در کل روی مسیر مان متمرکز هستیم. با یک تیم قوی و پرطرفدار رو‌به‌رو هستیم، اما با این حال روی کار خودمان متمرکز خواهیم بود.

سرمربی الشرطه عراق ادامه داد: با در نظر گرفتن اینکه تیم جوانی هستیم همواره در حال رشد هستیم. ما در جمع ۲۴ تیم برتر هستیم و در لیگ عراق یکی از تیم‌های برتر هستیم و به توانایی‌های خودمان در رویارویی با تیمی مثل تراکتور ایمان داریم.

عبدالرزاق قاسم، بازیکن الشرطه هم درباره بازی فردا گفت: ما برای این بازی کاملا آماده هستیم و به ساختار سرمربی مسلط هستیم و در بازی‌های قبلی هم می‌توانستیم امتیازات ببشتری بگیریم، اما اینها باعث نمی‌شوند عملکرد ما ضعیف‌تر باشد.

تیم تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه ۱۲ آبان) پذیرای الشرطه عراق خواهد بود.