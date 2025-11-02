پخش زنده
استاندار هرمزگان گفت: در رویکرد جدید، شورای اداری استان به مجمع مشورتی حکمراتی مطلوب تغییر وضعیت داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در شورای اداری استان گفت: شورای مشورتی حکمرانی مطلوب نقشه راه جدی برای کار جمعی است که موجب کارآمدی و بهره وری در مسیر خدمت به مردم میشود.
وی افزود: علت این تغییر وضعیت نیاز به بازطراحی ساختارها، کارگروهها و سایر جلسات است که به هم افزایی برای رشد، تعالی و توسعه استان کمک میکند.
آشوری گفت: در ساختار جدید برنامههای عملیاتی و راهبردی استان هرمزگان به مشورت گذاشته میشود تا نظر همه اعضاء در حکمرانی جدید جاری شود.
استاندار هرمزگان افزود: برنامه هرمزگان ایران جان رسانه ملی که به مدت یک هفته همه شبکه های سراسری برای پوشش ظرفیت های استان مستقر می شوند فرصتی طلایی برای انعکاس ظرفیت های هرمزگان است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز گفت: ظرفیت بالای مدیران استان نقش مهمی در مسائل مشورتی و افق آینده شورای اداری استان دارد.
آیت الله محمد عبادی زاده افزود: مهمترین تصمیم در این زمینه ریل گذاری و نگاه جدیدبه شورای اداری استان است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان هم گفت: عافیت طلبی، منفی گرایی و منفعل بودن از مهمترین آفتهای یک مدیر است.
مجتبی قهرمانی افزود: یک مدیر باید کارآمد، فرصت ساز، با برنامه، متعصا و مردم دار باشد.
وی گفت: استان هرمزگان سرشار از منابع، ظرفیت و شرایط بی نظیر برای توسعه مطلوب است.
قهرمانی افزود: باید از همه ظرفیتهای استان شامل؛ بنادر، گمرک، میزاث فرهنگی، محیط زیست، توسعه دریامحور، مناطق آزاد، اقوام و مذاهب، واردات و صادرات و حضور نیروهای مسلح برای توسعه هرمزگان استفاده کرد.
شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت هرمزگان هم گفت: رعایت حق تقوی یعنی اینکه به سمتی برویم که کشور دچار انشقاق و از همگستگی نشود.