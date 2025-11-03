پخش زنده
امروز: -
امروز ناپایداری در مناطق دریایی هرمزگان و وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، خیزش گرد و خاک وکاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناشی هرمزگان گفت: امروز به ویژه بعدازظهر و شب، افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی گاه گرد و غبار در بیشتر نقاط خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت پذیرد و شناورهای سبک، تفریحی و صیادی از رفت و آمد در این مناطق دریایی خودداری کنند.
وی افزود: همچنین از رفت و آمد به مقاصد استانهای خوزستان، بوشهر، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و فراساحل این مناطق اجتناب شود.
بیشتر بخوانید: صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در هرمزگان ۱۱ آبان
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر وقت امروز تا ظهر پنجشنبه ۱۵ آبان، با نفوذ و تاثیر سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور و مناطق شرقی و مرکزی استان (محدوده شهرستانهای بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس و قشم) همچنین دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی سبب خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و مواج شدن دریا میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیر ضرور خودداری شده و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز اجتناب کنند و در محیط آزاد از ماسک استفاده شود. وی همچنین افزود: تمهیدات لازم برای رفت و آمد شناورها به ویژه در دریای عمان و بنادر شرقی و مرکزی استان صورت پذیرد.
به لحاظ دمایی در این مدت به ویژه روز سه شنبه افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود و پایان هفته، کاهش دمای کمینه بخصوص در مناطق مرتفع استان پیش بینی میشود.