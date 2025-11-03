پخش زنده
در ادامه سیاستهای مداخلهجویانه و خصمانه واشنگتن علیه کشورهای مستقل آمریکای لاتین، ارتش ایالات متحده در حال تقویت یک پایگاه استراتژیک نظامی و جاسوسی در جزایر ویرجین در دریای کارائیب است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع خبری بینالمللی از جمله رویترز؛ ارتش آمریکا در حال بازسازی گسترده زیرساختهای نظامی خود در جزایر ویرجین است تا یک کانون لجستیکی و نظارتی پیشرفته را در نزدیکی ونزوئلا مستقر کند. این اقدام که در نزدیکی مرزهای ونزوئلا صورت میگیرد، به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شده، اما به عقیده کارشناسان، هدف اصلی آن افزایش فشار نظامی و تشدید نظارت بر دولت قانونی کاراکاس است.
تصاویر منتشر شده از این منطقه، نصب یک سیستم راداری پیشرفته و جدید در فرودگاه محلی را تأیید میکند. تحلیلگران نظامی معتقدند این تحرکات نشان میدهد که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاهی است که بتواند ضمن پشتیبانی از تعداد بالای هواپیماهای جنگی، قابلیتهای جاسوسی و شناسایی خود علیه تهدیدات ادعایی را افزایش دهد.
مقامات آمریکایی مدعی شدهاند که این اقدامات برای پوشش یک نقطه کور راداری بر فراز هائیتی و مقابله با قاچاق هوایی مواد مخدر از آمریکای جنوبی انجام میشود. با این حال، این بهانه در حالی مطرح میشود که این اقدامات خصمانه همزمان با اوجگیری تنشها میان واشنگتن و دولت چپگرای ونزوئلا صورت میگیرد.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، بارها این عملیات نظامی آمریکا را مصداق بارز تهدید مستقیم، نقض حاکمیت ملی و تلاشی مذبوحانه برای سرنگونی دولت خود خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
این تقویت پایگاه در حالی انجام میشود که پنتاگون پیش از این نیز با اعزام ناو هواپیمابر غولپیکر یواساس جرالد فورد با ظرفیت حمل بیش از ۷۵ هواپیما، و همچنین استقرار دستکم ده فروند جنگنده نسل پنجم F-۳۵ و هواپیماهای جاسوسی، حضور نظامی تحریکآمیز خود را در منطقه کارائیب به شکل چشمگیری افزایش داده است. این اقدامات بخشی از دکترین فشار حداکثری دولت آمریکا علیه کشورهای مستقل و مخالف سیاستهای امپریالیستی واشنگتن ارزیابی میشود.