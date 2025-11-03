جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار، جمعی از مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان رسانه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این نشست، فرماندار پیرانشهر با اشاره به اهمیت ترویج ورزش‌های همگانی گفت: جایگاه ورزش‌های همگانی در پیرانشهر کمرنگ است و باید برای تقویت این حوزه تلاش بیشتری صورت گیرد تا پویایی و نشاط در جامعه افزایش یابد.

وی افزود: شور و هیجان اجتماعی عامل مهمی در ارتقای روحیه عمومی است و لازم است ضمن توسعه زیرساخت‌های ورزشی، در کنار برگزاری ورزش‌های همگانی به معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان پیرانشهر در سطح ملی نیز توجه شود.

گفتنی است همایش پیاده‌روی خانوادگی روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم، همراه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، اهدای جوایز نفیس و با پوشش خبری در شهر پیرانشهر برگزار خواهد شد.

این همایش با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همدلی در میان خانواده‌ها و توسعه فرهنگ ورزش‌های همگانی برنامه‌ریزی شده است.