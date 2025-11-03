برگزاری رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم در استان قزوین
رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم همزمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزاده سلطان سیدمحمد (ع) قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مراسم با حضور حجتالاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگیبه صورت ارتباط تصویری برگزار شد.
رزمایش قرار دوازدهم با هدف همافزایی نیروهای مردمی، ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و تقویت فعالیتهای فرهنگی در بقاع متبرکه برگزار میشود و از جمله برنامههای محوری سازمان اوقاف در سال جاری به شمار میرود.
حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این مراسم اعلام کرد: در استان قزوین به همت بقاع متبرکه، ۳۱ عدد بخاری، ۱۲۰ دست لباس گرم و ۱۲۰ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی افزود: در طول سال جاری، در دو مرحله بستههای غذایی به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان توزیع شده است.
میثم عباسپور، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان هم گفت: در دوازدهم آبانماه، بستههای حمایتی شامل وسایل گرمایشی، لباس گرم و مواد غذایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان میان نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی تأکید کرد که این اقدامات با مشارکت مردم شریف و پرداخت حقوق موقوفه امکانپذیر شده و سازمان اوقاف نقش مدیریت و هماهنگی را در این مسیر ایفا میکند.