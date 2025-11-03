پخش زنده
بخشدار مرکزی ماکو از آغاز فاز دوم عملیات آسفالتریزی معابر روستای آداغان با متراژی بالغ بر هشت هزار مترمربع و با تأمین اعتبار دهیاری در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسینی بخشدار مرکزی ماکو در حاشیه بازدید فرماندار ماکو از روند آمادهسازی معابر روستای آداغان، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی، از آغاز فاز دوم عملیات آسفالتریزی معابر این روستا در روزهای آتی خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای بهبود زیرساختهای روستایی گفت: فاز دوم آسفالت معابر روستای آداغان با متراژی بالغ بر هشت هزار مترمربع، با استفاده از ظرفیت سهمیه قیر مصرفی و با تأمین اعتبار توسط دهیاری تا چند روز آینده عملیاتی خواهد شد.
بخشدار مرکزی ماکو در ادامه افزود: در فاز نخست این طرح که سال گذشته به اجرا درآمد، معابر روستا در سطحی مشابه و با کیفیت مطلوب آسفالت شده بود و اجرای مرحله دوم این پروژه نیز در تکمیل همان مسیرها انجام میشود.
حسینی تأکید کرد: توسعه و بهسازی معابر روستایی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است و تلاش میشود با همکاری دهیاریها و شوراهای اسلامی، زمینه رفاه و رضایتمندی ساکنان روستاها و در نهایت مهاجرت معکوس بیش از پیش فراهم گردد.