رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تخصیص ۶ همت برای نوسازی صنایع فرسوده در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در واحد‌های صنعتی که طرح نوسازی اجرا شده، حدود ۳۰ درصد مصرف انرژی کاهش یافته است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی افزود: تاکنون ۲۷۰ واحد صنعتی در بستر ( پلتفرم) نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند و در مراحل بررسی طرح، اخذ نظر اداره‌کل استان‌ها و معرفی به بانک قرار دارند. برخی از این واحد‌ها نیز به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا فرآیند نوسازی را آغاز کنند.

وی گفت: نوسازی فقط در حوزه سخت‌افزاری نیست، بلکه در بخش نرم‌افزاری شامل اصلاح ساختار مدیریتی، مالی، منابع انسانی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات نیز انجام می‌شود. یکی از دستاورد‌های مهم این است که با یک‌سوم منابع و در یک‌سوم زمان، می‌توان یک واحد صنعتی را بازسازی و نوسازی کرد.

رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، اجرای این طرح‌ها می‌تواند ما را سریع‌تر به اهداف توسعه‌ای برساند. سازمان برنامه نیز حمایت لازم را در این خصوص انجام می‌دهد و بنا داریم سال ۱۴۰۵ را سال نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی قرار دهیم. برای این بخش حدود ۶ همت منابع مالی پیش‌بینی شده است.

مقیمی گفت: ایدرو در این حوزه نقش مدیریت، تسهیل‌گری و صدور مجوز را دارد و این طرح می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند. همچنین سفارش‌های قابل‌توجهی برای ماشین‌سازان داخلی فراهم می‌کند که اکنون از کاهش حجم کار رنج می‌برند.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای طرح‌های نوسازی و بازسازی از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشد. برآورد ما این است که در سال نخست، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی در دستور کار قرار گیرند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: این طرح به‌قدری جذاب است که می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را نیز جذب کند. در همین زمینه، صندوق پروژه‌سازی در آینده نزدیک تعریف خواهیم کرد.

برخی واحد‌های غیر فعال باید از چرخه خارج شوند

وی همچنین درباره واحد‌های غیر فعال صنعتی نیز گفت: همه واحد‌هایی که نوسازی می‌شوند الزاماً راکد نیستند. بسیاری از آنها فعالند و برای ارتقای بهره‌وری بازسازی می‌شوند. البته برخی از واحد‌های راکد نیز با نوسازی به چرخه تولید بازمی‌گردند، اما بعضی باید از چرخه خارج شوند.

مقیمی افزود: ایدرو با همکاری سازمان برنامه و ستاد تسهیل، پلتفرمی برای پیگیری و هم‌افزایی طرح‌های نوسازی و بازسازی ایجاد کرده است و امیدواریم شاهد نتایج مطلوب آن برای صنعت کشور باشیم.

نخستین بنزین زیست‌پایه ایران با اتانول تولید شد

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از تولید بنزین E ۵ با اتانول خبر داد که سالانه ۱.۲ میلیارد لیتر ظرفیت دارد و کاهش چشمگیر آلایندگی و مصرف MTBE را به همراه خواهد داشت.

مقیمی، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در راستای رفع مشکلات مربوط به حوزه آلایندگی و هوای پاک موجود کشور گفت: وزارت صمت سه محور اصلی را دنبال می‌کند؛ یکی در حوزه ارتقا وضعیت سوخت مصرفی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو و محور سوم مربوط به نوسازی و بازسازی صنایع کشور است؛ این اقدامات هرکدام به صورت مجزا تأثیر فراوانی در تحقق اهداف قانونگذار مبنی بر کاهش میزان آلایندگی‌های محیط زیست و هوای پاک دارد.

وی افزود: در ۹۰ کشور دنیا از بیواتانول به‌جای متیل ترت‌بوتیل اتر (MTBE که یک ترکیب شیمیایی آلی است) به‌عنوان اکتان‌افزا استفاده می‌شود. ما نیز با پیگیری‌های ایدرو، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی، موفق شدیم نخستین شرکت سهامی عام پروژه را راه‌اندازی کنیم. این طرح به بهره‌برداری رسیده و همه اقدامات توسط خودروسازان، ایدرو و شرکت پخش و پالایش انجام شد. به طوری که نتایج تست‌های آن حاکی از موفقیت در این امر بود.

مقیمی ادامه داد: به‌صورت عملیاتی نیز، بنزین حاوی اکتان افزای بیواتانول از طریق پالایشگاه آبادان در استان خوزستان توزیع شد و تست‌های عملیاتی آن نیز با موفقیت انجام شد. در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، این واحد در اردیبهشت‌ماه امسال به بهره‌برداری رسید و تاکنون بیش از پنج میلیون لیتر اتانول به شرکت پخش و پالایش و پالایشگاه آبادان تحویل داده‌ایم.

رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: این شرکت با ظرفیت تولید ۶۰ میلیون لیتر اتانول در سال، زمینه تولید یک‌میلیارد و دویست میلیون لیتر بنزین E ۵ را فراهم می‌کند. این نوع بنزین که در دنیا با ترکیب پنج درصد اتانول (E ۵) یا ده درصد (E ۱۰) شناخته می‌شود، علاوه بر حذف حدود ۸۵ میلیون لیتر MTBE از چرخه تولید بنزین، موجب افزایش اکتان سوخت نیز می‌شود.

وی تأکید کرد: این طرح از نظر زیست‌محیطی نیز آثار قابل‌توجهی دارد؛ به‌طوری‌که با تولید ۱.۲ میلیارد لیتر بنزین E ۵، انتشار ۲۰ هزار تُن مونوکسید کربن، ۳۵۰۰ تُن هیدروکربن، سه تُن ذرات معلق ۲.۵ میکرون و ۵۵ هزار تُن دی اکسید کربن کاهش می‌یابد.

مقیمی اضافه کرد: طرح نخست به پایان رسیده و طرح دوم در حال اجراست که در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید. با اجرای آن، امکان افزایش تولید از ۱.۲ به ۲.۴ میلیارد لیتر بنزین فراهم می‌شود. این طرح ظرفیت ایجاد ۳۰ واحد مشابه در کشور را دارد و در صورت تحقق آن، کل بنزین تولیدی کشور می‌تواند با اتانول جایگزین MTBE شود.

انحصار استفاده از دو مدل داخلی در تاکسیرانی، باعث خفگی رقابت شده

وی در خصوص موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل و در پاسخ به این پرسش اینکه اگر دولت اجازه واردات تاکسی خارجی ارزان‌قیمت یا برقی را بدهد، آیا این راه‌حل مناسبی است یا باید خودروساز داخلی را به کاهش قیمت و تحویل فوری ملزم کرد؟ گفت: تجربه نشان داده هر دو مسیر باید کنار هم و مرحله‌ای دنبال شوند. در کوتاه‌مدت، واردات محدود و هدفمند تاکسی‌های اقتصادی (مخصوصاً برقی) برای تنظیم بازار و افزایش رقابت ضروری است.

معاون وزیر صمت افزود: در میان‌مدت، باید خودروساز داخلی را از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی و مشوق‌های مالیاتی به تحویل فوری و قیمت رقابتی ملزم کرد. انحصار استفاده از دو مدل داخلی، باعث خفگی رقابت و توقف نوسازی شده؛ باید شورای عالی ترافیک در خصوص تنوع محصولات تاکسی تسریع شود.

اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون

رئیس هیئت عامل ایدرو درباره طرح اسقاط خودرو‌ها نیز گفت: سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط شده است. با احتساب هر خودرو به‌طور متوسط ۵۰۰ کیلوگرم ورق، حدود ۱۷۵ هزار تُن ورق وارد چرخه ضایعات و کوره‌های ذوب شده تا مجدداً به ورق جدید تبدیل شود.

وی افزود: از هر خودرو حدود ۳۵ کیلوگرم مس استخراج می‌شود که بازیافت آن رقم قابل‌توجهی است. صنعت بازیافت برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و در راستای تحقق اقتصاد چرخشی عمل می‌کند؛ اقتصادی که بر استفاده مجدد از منابع به‌جای استخراج مداوم از زمین تأکید دارد.

مقیمی ادامه داد: امسال ۱۲۸ هزار خودرو اسقاط شده و موتورسیکلت‌ها نیز به این طرح اضافه شده‌اند. برنامه‌های جدید نیز متناسب با تولید و واردات خودرو در دست تدوین است.