مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان این سازمان به ورزشگاه یادگار امام برای تماشاگران بازی تراکتور ایران–الشرطه عراق از بعد ازظهر امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد حسین زاده گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های تراکتور ایران و الشرطه عراق از دیدار‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

حسین زاده ادامه داد: تماشاگران می‌توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۲ آبانماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام مراجعه کنند.

دیدار تیم‌های تراکتور ایران و الشرطه عراق روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.