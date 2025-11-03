پخش زنده
همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل مانور ساخت، اصلاح و بهینهسازی شبکه توزیع برق در شهر درگهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر شرکت برق قشم هدف از اجرای این طرح را افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه توزیع برق، توسعه فیدرها و متعادلسازی آنها برای توزیع متوازن بار و جلوگیری از اختلالات ولتاژ برای مشترکان منطقه عنوان کرد.
اسماعیل سالفی گفت: در این مانور، پانزده گروه عملیاتی و بیست و شش خودروی تخصصی در بلوار جاشو درگهان مستقر شدند و موفق به اصلاح و بهینهسازی هزار و دویست متر از شبکه فشار متوسط دو مدار این منطقه شدند.
وی افزود: علاوه بر این، ارتقای سطح تابآوری شبکه برق در برابر تهدیدات و حوادث طبیعی و تسهیل در مدیریت بحرانهای احتمالی، از دیگر رویکردهای کلیدی این مانور به شمار میرود.