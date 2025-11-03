رییس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به تلاش روزافزون در راستای بهبود وضعیت تحصیلی و رفاهی دانشجویان گفت: ظرفیت خوابگاه‌های ملکی دانشگاه در آغاز سال تحصیلی جاری سه برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یعقوب پوراسد در جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی ارومیه افزود: به دنبال این هستیم که زمینه بهبود روزافزون آمار خوابگاهی دانشگاه را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید، به دنبال پرورش دانشجویان شاد، سالم و موثر در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: دانشجویان در کنار درس باید تلاش کنند تا مهارت جدیدی را فرا بگیرند که در این‌باره مسوولان دانشگاهی در کنار دانشجویان است.

رییس دانشگاه صنعتی ارومیه خاطرنشان کرد: دانشجویان جدیدالورود وارد فضای جدید تحصیلی می‌شوند که امیدواریم زمینه اعتلای علمی و اخلاقی دانشجویان را فراهم کنیم.