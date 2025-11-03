پخش زنده
با فعالشدن سامانه پرفشار سرد و ورود گرد و خاک به هرمزگان اداره کل هواشناسی استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: شهروندان بهویژه گروههای حساس، فردا در صورت خروج از منزل از ماسک استفاده کنند و از رفت وآمد غیر ضروری بپرهیزند.
مهرداد حسنزاده افزود: به تمام مدارس مناطق شرقی استان توصیه شده است فردا (سهشنبه) برنامههای فرهنگی، ورزشی و اردویی خود را برگزار نکنند.
وی افزود: ساعت ۲۱ امشب، پس از بررسی دقیق نقشههای هواشناسی، در خصوص تعطیلی مدارس شهرهای شرق استان و بندرعباس تصمیمگیری نهایی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: دستگاههای امدادی و خدماتی استان در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، واکنش سریع صورت گیرد.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: سامانه گرد و خاک از ساعت ۱۲ امشب فعال میشود و اوج فعالیت آن تا ساعت ۱۵ و سی دقیقه فردا است.
بیجندی افزود: این پدیده تا روز پنجشنبه نیز با هشدار سطح زرد ادامه دارد.
وی گفت: میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش شدید باد گرد و خاک دارند.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان افزود: این بادها علاوه بر منشأ محلی، از استانهای همجوار نیز وارد استان میشوند.
بیجندی پیشبینی کرد دمای صبحگاهی با کاهش رطوبت کم میشود، و دمای بیشینه روز بعلت کاهش رطوبت، افزایش نسبی مییابد.
وی افزود: در شهر بندرعباس، شرایط آبوهوایی تا ساعت نه و سی دقیقه صبح سهشنبه عادی است، اما پس از این ساعت بعلت نفوذ گرد و خاک، کیفیت هوا بهطور چشمگیری کاهش مییابد.